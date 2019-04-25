"Это полный провал политики Порошенко": Путин о победе Зеленского

Президент России прокомментировал итоги выборов на Украине

Владимир Путин отреагировал на итоги выборов на Украине. Победу Владимира Зеленского он назвал свидетельством полного провала политики действующего украинского лидера Петра Порошенко.

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке (цитата по ТАСС).

Путин также прокомментировал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных экзаменов и без условия проживания в России более пяти лет, как это было раньше. Принимать заявления будут в Ростовской области. Само рассмотрение займет не более трех месяцев.

В Киеве на эту тему произошла настоящая истерика. В частности, Киев потребовал созвать Совет безопасности ООН.

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