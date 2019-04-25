Путин и Ким Чен Ын обменялись холодным оружием. Видео

Как положено в таких случаях, лидеры вручили друг другу монетки

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Северокорейский лидер вручил российскому президенту меч. Видео публикует ТВЦ.RU.

Как рассказал глава КНДР, этот меч олицетворяет душу - как самого товарища Кима, так и всего народа. Путин в ответ вручил Ким Чен Ыну дорожный чайный сервис и саблю. Как и положено в таким случаях, оба лидера обменялись еще и монетками.

Первые в истории переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг во Владивостоке. По завершении официальной части для глав России и КНДР был организован торжественный прием. Перед делегациями выступили несколько ансамблей и хоров. Ким Чен Ын смог услышать песни "Очи черные", "Вдоль по Питерской", а также увидеть "Танец с саблями".

Прозвучали и северокорейские песни. Завершился концерт композицией "Москва — Пхеньян".