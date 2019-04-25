ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Ким Чен Ын обменялись холодным оружием. Видео

12:57
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Как положено в таких случаях, лидеры вручили друг другу монетки

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Северокорейский лидер вручил российскому президенту меч. Видео публикует ТВЦ.RU.

Подробности первых переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына
Историческое рукопожатие Владимира Путина и Ким Чен Ына попало на видео
Знающий толк в шляпах Боярский оценил головной убор Ким Чен Ына

Как рассказал глава КНДР, этот меч олицетворяет душу - как самого товарища Кима, так и всего народа. Путин в ответ вручил Ким Чен Ыну дорожный чайный сервис и саблю. Как и положено в таким случаях, оба лидера обменялись еще и монетками.

 

Первые в истории переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг во Владивостоке. По завершении официальной части для глав России и КНДР был организован торжественный прием. Перед делегациями выступили несколько ансамблей и хоров. Ким Чен Ын смог услышать песни "Очи черные", "Вдоль по Питерской", а также увидеть "Танец с саблями".

Прозвучали и северокорейские песни. Завершился концерт композицией "Москва — Пхеньян".

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.