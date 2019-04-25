Путин: Киев все время пытается нагнуть Донбасс

Уходящая украинская власть ничего не сделала для того, чтобы облегчить жизнь жителей ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Украины и западных стран на указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.

Путин заверил, что указ далек от каких-либо провокаций и носит исключительно гуманитарный характер. Глава государства отметил, что Киев ничего не сделал, чтобы объявить амнистию и признать статус республик, при том, что это ключевые вопросы минских соглашений.

"Киев все время пытается нагнуть, наклонить Донбасс с помощью силовых акций", - цитирует РИА Новости заявление Путина по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Российская сторона готова обсудить в Совбезе ООН этот вопрос. Ожидается, что заседание состоится в четверг, 25 апреля.

Накануне Путин подписал указ, согласно которому лица, которые постоянно проживают на отдельных территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, могут получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал этот шаг Путина "беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства", а команда Зеленского – "провокацией". В Германии и Франции также осудили решение Москвы и сообщили, что указ противоречит минским соглашениям.