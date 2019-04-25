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В Бутырском районе по просьбам жителей построят новые соцобъекты

13:19
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Там появятся детский сад, ФОК и новый корпус школы

Проект застройки квартала реновации в Бутырском районе изменяя по просьбам жителей. Там построят детский, сад новый корпус школы, ФОК и сразу две новые улицы.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, корпус школы будет рассчитан на 275 мест, а детский сад — на 180 дошкольников. В физкультурно-оздоровительном комлпексе сделают бассейн и подземную автостоянку. Все предложения, высказанные жителями в ходе состоявшихся ранее на этой неделе публичных слушаний, будут учтены, пообещала Княжевская в интервью "Аргументам и фактам".

В квартале реновации площадью 37 гектаров построят 8 домов разной этажности. На первых этажах жилых домов разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции. Для улучшения транспортной доступности в районе планируется построить две улицы, а также реконструируют улицу Яблочкова, а на Милашенкова и Фонвизина обновят остановки.

 

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