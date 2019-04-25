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Сколько ветераны получат ко Дню Победы

14:50
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Владимир Путин утвердил предоставление ежегодной выплаты

Ко Дню Победы Владимир Путин подписал указ о денежной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Они получат по десять тысяч рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выплаты коснутся также ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в странах Прибалтики. Как сказано в документе, такая дополнительная финансовая помощь станет ежегодной.

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