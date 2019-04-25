Медведев отчитал министров за долги бюджетникам

Руководителей ждет наказание

Министры будут нести персональную ответственность за долги по зарплате. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Премьер-министр рассказал, что к нему через социальную сеть обратилась сотрудница одного из госпиталей. Она пожаловалась, что уже полгода там сложности с оплатой труда. По распоряжению главы кабмина проблема тут же была решена. Это обращение - не единственное, сообщил Медведев. И подчеркнул: подобные ситуации недопустимы. Министры должны проверить все подведомственные учреждения на предмет наличия долгов и немедленно их погасить. Иначе их ждёт дисциплинарное взыскание.

"Я обращаюсь ко всем руководителям федеральных органов исполнительной власти. Надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям. Чтобы мне не приходилось в ручном режиме это делать после того, как люди начинают писать письма. Этого быть не должно.Тем более что у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими компонентами этих решений", - сказал Медведев.