Фестиваль "Пасхальный дар" открывается в Москве

В городе будут работать 250 площадок

В Москве начинается, пожалуй, главный фестиваль весны - "Пасхальный дар". Яркие шоу и концерты, мастер-классы и игры, а ещё самые вкусные блюда от столичных шеф-поваров - всё это ждёт гостей праздника. Найдётся повод и для добрых дел, фестиваль ведь благотворительный. Площадок в этом году 250, по всему городу, а главная открылась на Площади Революции.

Ощущение, что находишься внутри пасхальной открытки, или в ярком весеннем лесу, который вырос на площади Революции. Расписные яйца и много живых растений - всем этим удивляет самый добрый московский фестиваль "Пасхальный дар". По традиции, большое место в его программе занимает благотворительность, передает "ТВ Центр".

На открытых уроках самые маленькие гости фестиваля мастерят пасхальные подарки, сувениры и открытки. Скоро для них откроется детская кулинарная школа и "домик творчества". А рядом можно поиграть в старинные пасхальные забавы. Уже сейчас можно ощутить вкус Пасхи. В торговых и ресторанных шале уже готовы необычные пасхальные угощения - куличи с шоколадом, мармеладом и топленой карамелью. Пасхальные и постные блюда готовят в русской печи.

Все площадки на Тверском бульваре посвящены помощи бездомным животным. Здесь пройдут выставки с участием кошек и собак. Организаторы надеются, что многие из них найдут на фестивале хозяев.

Фестиваль шагнул далеко за пределы центра: сегодня по всей Москве начали работать более двухсот площадок. Каждый день до 5 мая здесь ждут гостей мастер-классы, спектакли, познавательные лекции, танцевальные шоу и добрые дела.

Наталья Тарасова, Наталья Епифанова, Кирилл Кретов, "ТВ Центр".