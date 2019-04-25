Москву помоют по новым стандартам

Это связано с изменившейся зимой

Москву приводят в порядок после зимы по новым стандартам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте, передает "ТВ Центр". Глава города уточнил, что последние годы зимы стали капризнее, увеличилось количество осадков и переход температуры через ноль, поэтому в городе больше поврежденных газонов и потрескавшегося асфальта.

В связи с этим службы ЖКХ теперь начинают уборку сразу, как только сходит снег. Косметический ремонт подъездов больше не привязан к началу весны, работы идут круглый год. Главное изменение: в течение апреля дорожные службы четыре раза вымоют шампунем дороги и дворы и шесть раз тротуары и пешеходные зоны.

Также от зимней грязи отмоют светофоры, остановки, переходы и указатели.