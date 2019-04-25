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Как проходят слушания по программе реновации в Москве

15:07
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Все пожелания горожан учитываются

В Москве проходят публичные слушания по программе реновации, где можно не только узнать как будут выглядеть новые квартиры, дома, да и весь микрорайон, но и высказать свои предложения авторам проектов. Окружные градостроительные комиссии будут принимать пожелания от москвичей ещё в течение нескольких дней.

В культурном центре в Люблине аншлаг. Из желающих задать свои вопросы образовалась очередь. У будущих новоселов вполне конкретные вопросы по домам и планировкам. Тех, кто пока не попал в программу реновации, интересовали общие темы про инфраструктуру и развитие района.

Архитектурный стиль микрорайона, озеленение и инфраструктура – все обсуждается с жителями на публичных слушаниях. На основании  вопросов  и предложений, будет составлен  сначала план, а затем и проект дома. Это пока только первый вариант будущего района под реновацию. Еще не утвержден  дизайн фасадов, но уже  есть общая концепция — разноуровневые дома от 12 до 22 этажей. Во дворе детский сад на 200 мест, школа искусств и, конечно, парк. 

"Мы хотели сделать какой-то разнообразный силуэт, узнаваемость района. Чтобы житель, подъезжая к своей территории, к своему району, всегда мог сказать: "Ой, это я вернулся домой, в свой родной микрорайон", - говорит начальник архитектурно-планировочной мастерской №1 НИПИ Градостроительного планирования Москвы Наталья Аленина.

В Западном Дегунине строительство таких домов  уже началось. Все пожелания жителей учтены и здесь появятся доступные для маломобильных людей входы, вестибюли и лифты. А еще игровые детские и спортивные зоны.

"Территории мы сегодня проектируем таким образом, чтобы будущие кварталы реновации были современные. Предусматриваем общественное место, куда люди будут приходить. Да, совершать покупки, ходить в кино, отдыхать", - говорит председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Стартовые площадки, где будут построены дома по программе реновации, определены уже во всех округах. Более полусотни многоэтажек планируют возвести к началу зимы. А это значит, что сотни людей уже в следующем году отметят новоселье.  

Елена Макарова, Александр Ивановский, Сергей Сенченков. "ТВ Центр".

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