Оградки вокруг газонов в Москве уйдут в прошлое

Нарушителей парковки будут наказывать штрафами

В Москве отказываются от ограждений вокруг газонов. Заборы оставят только там, где они действительно нужны. А проблемы с нарушителями правил парковки будут решать с помощью штрафов.

Вместо травы и цветов - полоска сухой земли в рытвинах от колёс. Автомобилисты парковались по всему газону, пока жители не установили металлические столбики. Нарушителям остался один незащищённый участок, передает "ТВ Центр". Вот только уехать безнаказанным вряд ли удастся: теперь инспекторам МАДИ помогают сами москвичи. Только за этот год в столице выявили более пяти тысяч подобных случаев, и 95% из них - благодаря приложению "Помощник Москвы".

"Нарушения могут быть зафиксированы не только в улично-дорожной сети, но и во дворе. Иногда нам присылают фотоматериалы, но эта зона не входит в реестр - в таком случае отправляем в префектуру обращение с просьбой включить такой участок в реестр зеленых насаждений, и, как правило, это происходит в течение месяца", - говорит пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Штраф за парковку на газоне – 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц – 30 и 300 тысяч соответственно. В мэрии отмечают: такие меры работают – нарушений становится меньше. А значит, столица скоро избавится от оград и заборов вокруг газонов.

"Конечно, не здорово, когда город разрезан на куски, отдельными заборчиками, их надо содержать, они наклоняются, ломаются, создают неприглядный вид, и сокращают такое пространство. Поэтому позиция такая — от этого отказаться", - говорит заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На обслуживание и ремонт ограждений уходит немало средств из городского бюджета, а ежегодная покраска еще и вредит экологии. К тому же зачастую металлические решетки портят вид улицы или двора. Однако не все москвичи готовы с заборчиками расстаться. Считают, что железные ограничения сильнее правовых. Мало того: защищать клумбы порой приходится не только от машин – но и от людей.

Однако ограды, заборы, решётки сегодня во всем мире уходят в прошлое. Современное комфортное городское пространство с открытыми зелёными зонами и набережными – к этому стремятся во всех развитых странах. Но совсем без ограждений не обойтись, уверены москвичи. Особенно - на детских площадках. Мнения жителей, безусловно, будут учитывать во всех случаях. И в первую очередь позаботятся о безопасности. Заборчики оставят там, где они действительно необходимы, например, у пешеходных переходов.

Полина Кастрицкая, Сергей Титов, Антон Дубнов. "ТВ Центр".