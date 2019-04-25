Память актера Юрия Яковлева увековечили в Москве

На доме, в котором жил Народный артист СССР, установили памятную доску

В четверг на доме в Плотниковом переулке открыли мемориальную доску Народному артисту Советского Союза Юрию Яковлеву. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Здесь, недалеко от вахтанговского театра, он прожил почти половину жизни. На торжественной церемонии собрались коллеги Яковлева и его поклонники. Вспоминали его тонкую, интеллектуальную игру на сцене, и в фильмах, которые стали действительно народными. Интересно, что скульпторы представили Юрия Яковлева не как актёра, а как зрителя - он изображен в ложе на фоне занавеса родного театра.

