В Москве прошел парад пингвинов

Столичный зоосад показал публике самых эффектных представителей семейства

В Московском зоопарке отметили Всемирный день пингвинов. В зоосаде устроили настоящий парад этих нелетающих птиц. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Самые эффектные представители семейства - очковые, папуанские, а также пингвины Гумбольдта - прошлись из закрытого вольера на открытую площадку. Желающих понаблюдать за этим необычным зрелищем оказалось так много, что участники парада всё время отвлекались на публику и ровной колонны не получилось. Хорошо, что сотрудники зоопарка помогли пингвинам сориентироваться.