ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошел парад пингвинов

15:19
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Столичный зоосад показал публике самых эффектных представителей семейства

В Московском зоопарке отметили Всемирный день пингвинов. В зоосаде устроили настоящий парад этих нелетающих птиц. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Самые эффектные представители семейства - очковые, папуанские, а также пингвины Гумбольдта - прошлись из закрытого вольера на открытую площадку. Желающих понаблюдать за этим необычным  зрелищем  оказалось так много, что участники парада всё время отвлекались на публику и ровной колонны не получилось. Хорошо, что сотрудники зоопарка помогли пингвинам сориентироваться.

Новости по теме
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
Парад пингвинов в Московском зоопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.