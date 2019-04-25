Украинцам пригрозили тюрьмой за несоблюдение закона о языке

За гражданами будут следить "языковые инспекторы"

Верховная Рада Украины приняла закон о государственном языке. Теперь все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. За этим будут следить "языковые инспекторы". За нарушения - штрафы и даже уголовная статья. Однако большинство украинцев не только не одобряют нововведение, а считают, что это ущемление их прав.

Решение далось украинским парламентариям не легко и не сразу. Прежде чем принять закон, который закрепляет за украинским языком исключительные права, депутатам пришлось рассмотреть более 2000 поправок. Результатов голосования ждали и сотни украинцев, собравшихся этим утром у стен Рады. Теперь все они - врачи и адвокаты, руководители вузов, судьи, чиновники - обязаны будут использовать украинский язык. Но это, уверен глава фракции Оппозиционного блока, едва ли сплотит людей. Скорее, наоборот, станет "бомбой замедленного действия".

"Создается впечатление, что депутаты из парламентского большинства так и не извлекли урок из поражения, которое на выборах получил Петр Порошенко. Украинский народ, прежде всего, проголосовал против попыток навязать на государственном уровне обществу идеологию пещерного национализма с принудительным использованием единого языка, единого мировоззрения, единого типа поведения!" – сказал руководитель фракции оппозиционный блок в Верховной Раде Украины Вадим Новинский.

Чиновники отныне будут обязаны сдавать экзамен на знание украинского. Газеты и сайты в стране после вступления закона в силу должны будут иметь версию на украинском. ТВ- и радио-передачи, компьютерные программы теперь почти все на мове. Для получения украинского гражданства тоже необходимо подтвердить "соответствующий уровень" владения языком. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". За нарушение - штраф. А за "публичное унижение и пренебрежение к государственному языку" грозит уголовная ответственность. И это только начало, написал в своём Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошие новости в Чистый четверг — языковой закон принят. Речь должна быть чистой и живой. Закон — это только начало, главное — последовательное и толерантное его выполнение. Он должен стать связующим для всех", - говорится в его сообщении в соцсети.

В том числе, по задумке авторов закона, для жителей юго-востока страны. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уже назвал такой расчёт "феноменальной глупостью", которая скорее приведет к ещё худшим последствиям.

Подробности смотрите в репортаже корреспондентов "ТВ Центра" Анны Пешехоновой и Лилии Акиньшиной.