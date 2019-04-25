От Крыма до Кубани: Расторгуев спел про Крымский мост

На подпевке - группа "Фабрика"
Российская группа "Любэ" выпустила новые клип, посвященный Крымскому мосту. Солистки группы "Фабрика" исполнили бэк-вокальные партии и тоже снялись в клипе.
По сюжету солист группы Николай Расторгуев вместе со другими участниками приезжает на Черное море отдохнуть, сообщил инфоцентр "Крымский мост". Музыканты сели в ретро-автомобиль и поехали через Керченский пролив по Крымскому мосту, любуясь живописными бухтами.
"Я люблю этот южный пейзаж,
Где доверчиво все, все невинно,
Вечерами скучающий пляж,
Шашлыки и крепленые вина.
От Крыма до Кубани можно с ветерком
Над морем-морем-морем-морем прокатиться", - поет Расторгуев.
Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 15 мая 2018 года. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.