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От Крыма до Кубани: Расторгуев спел про Крымский мост

14:15
  • четверг
  • 25 апреля 2019

На подпевке - группа "Фабрика"

Российская группа "Любэ" выпустила новые клип, посвященный Крымскому мосту. Солистки группы "Фабрика" исполнили бэк-вокальные партии и тоже снялись в клипе.

По сюжету солист группы Николай Расторгуев вместе со другими участниками приезжает на Черное море отдохнуть, сообщил инфоцентр "Крымский мост". Музыканты сели в ретро-автомобиль и поехали через Керченский пролив по Крымскому мосту, любуясь живописными бухтами.

"Я люблю этот южный пейзаж,

Где доверчиво все, все невинно,

Вечерами скучающий пляж,

Шашлыки и крепленые вина.

От Крыма до Кубани можно с ветерком

Над морем-морем-морем-морем прокатиться", - поет Расторгуев.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 15 мая 2018 года. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.

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