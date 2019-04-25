Пожар в московской высотке попал на видео

Пожарные не могли справиться с огнем несколько часов

Сегодня утром в течении нескольких часов тушили пожар в строящейся высотке в столичном районе Хорошёво-Мнёвники.

Огонь вспыхнул около половины четвёртого утра. Загорелись строительные материалы на последнем, 42 этаже здания. Пламя быстро охватило площадь в 150 квадратных метров. Возгорание было видно далеко от места происшествия, передает "ТВ Центр".

Полностью потушить пожар удалось лишь к 6 утра. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.