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Пожар в московской высотке попал на видео

15:14
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Пожарные не могли справиться с огнем несколько часов

Сегодня утром в течении нескольких часов тушили пожар в строящейся высотке в столичном районе Хорошёво-Мнёвники.

Огонь вспыхнул около половины четвёртого утра. Загорелись строительные материалы на последнем, 42 этаже здания. Пламя быстро охватило площадь в 150 квадратных метров. Возгорание было видно далеко от места происшествия, передает "ТВ Центр".

Полностью потушить пожар удалось лишь к 6 утра. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

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