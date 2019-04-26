Ослушавшихся ждут беды. Что категорически запрещено делать в Страстную пятницу

Предпоследний день перед Пасхой - время скорби и траура

26 апреля православные россияне встречают Страстную пятницу. Этот день считается кульминацией многодневного Великого поста и финальной проверкой верующих на прочность. ТВЦ.RU узнал, что можно и что нельзя делать перед Пасхой.

В Страстную пятницу христиане вспоминают о страданиях и смерти Иисуса Христа, который, согласно Библии, искупил своей кровью все грехи человеческие. Это время скорби, траура и поминовения.

Еда

Воцерковленные люди в этот день полностью воздерживаются от пищи. Мясо и молочные продукты находятся под строжайшим запретом. Тем, кому голодание дается тяжело, разрешается съесть хлеб и выпить воды, но только после 15:00. Именно в это время в храмах поется особый канон, а молящимся показывают плащаницу - ткань с изображением тела Христа в гробу.

Алкоголь

Употреблять спиртное категорически запрещено. Согласно народному поверью, выпивающие в этот день люди навсегда становятся жертвами зеленого змия. Вернуться к нормальной жизни им будет почти невозможно.

Плотские утехи

Страстную пятницу нельзя осквернять плотскими усладами. Мысли верующего должны все время возвращаться к одному - крестным муках Иисуса. Считается, что зачатые в этот день дети вырастут либо больными, либо жестокими и склонными к преступлениям.

Как это ни странно, но Страстную пятницу называют идеальным днем для того, чтобы отучить младенца от груди. Если в этот день ребенок завяжет с молоком, то он вырастет сильным и счастливым.

Веселье

В предпоследний день перед Пасхой рекомендуется предаваться не веселью, а молитве и добрым делам. Запрещено смеяться, петь, гулять и говорить о пустяках. Весельчаков ждет жестокая кара - весь последующий год они, согласно поверью, проведут в слезах.

Внешний вид

Ходить неряхами вас никто не заставляет, но зацикливаться в этот день на своей внешности не стоит. Нельзя стричься, краситься и проводить другие косметические процедуру. Некоторые верят, что в Страстную пятницу за свою красоту можно заплатить здоровьем. Что для вас важнее?

Домашние дела

Все хлопоты по хозяйству следует завершить в Чистый четверг. В пятницу хозяйкам запрещено стирать, шить, вязать, подметать и мыть полы. Женщинам, которые верят в народные приметы, лучше заняться более интересными делами: освятить кольцо для защиты от болезней, или с помощью зажженной свечи поискать в доме "заговоренные" вещи, или испечь хлеб. Считается, что приготовленный в этот день хлеб будет обладать целебными свойствами и никогда не заплесневеет.

Земля

В Страстную пятницу не рекомендуется боронить и пахать. Людей, которые проткнут землю железом, ждут большие беды. Сеять тоже нежелательно, хотя здесь есть исключение: посеянная в этот день петрушка и капуста дают особенно богатый урожай.

Ссоры

В этот день верующим строго-настрого запрещено ругаться с родными и близкими. Пасху принято отмечать в семейном кругу. Поэтому все конфликты между домочадцами нужно оставить в прошлом.