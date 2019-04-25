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"Хоть кто-то повеселит Украину": Винокур оценил коллегу на посту президента

14:49
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Ситуацию, при которой Иван Ургант возглавляет Россию, он представить не может

Российский комик Владимир Винокур прокомментировал избрание коллеги Владимира Зеленского на пост главы украинского государства.

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Зеленский стал своего рода сеансом психотерапии для украинского народа, который пережил немало бед. Тот факт, что во главу государства встал непрофессиональный политик, а комик, показывает всю степень бедственного положения дел в стране, считает Винокур.

"Да, я, конечно, рад, что хоть кто-то повеселит Украину. <…> Я считаю, люди выбрали своего героя. А учитывая, что герой на Украине — комик, то можно понять степень беды", - сообщил он в интервью "Московскому комсомольцу".

Винокур уверен, что Зеленский не будет устраивать "Квартал 95" в масштабах всей страны, поскольку понимает всю степень ответственности, которую взял на себя. Ситуацию, сложившуюся на Украине, юморист не может представить в России. Наши люди, по утверждению Винокура, особое внимание уделяют биографии и политическому опыту.

"Я даже Ваньку Урганта не представляю себе. Вот он на полном серьезе садится за стол, достает фотографию какую-нибудь смешную и показывает в Государственной думе… И они распускаются", - прокомментировал он.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. По неофициальным данным, инаугурацию назначат на 28 мая.

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