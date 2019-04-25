"Хоть кто-то повеселит Украину": Винокур оценил коллегу на посту президента

Ситуацию, при которой Иван Ургант возглавляет Россию, он представить не может

Российский комик Владимир Винокур прокомментировал избрание коллеги Владимира Зеленского на пост главы украинского государства.

Зеленский стал своего рода сеансом психотерапии для украинского народа, который пережил немало бед. Тот факт, что во главу государства встал непрофессиональный политик, а комик, показывает всю степень бедственного положения дел в стране, считает Винокур.

"Да, я, конечно, рад, что хоть кто-то повеселит Украину. <…> Я считаю, люди выбрали своего героя. А учитывая, что герой на Украине — комик, то можно понять степень беды", - сообщил он в интервью "Московскому комсомольцу".

Винокур уверен, что Зеленский не будет устраивать "Квартал 95" в масштабах всей страны, поскольку понимает всю степень ответственности, которую взял на себя. Ситуацию, сложившуюся на Украине, юморист не может представить в России. Наши люди, по утверждению Винокура, особое внимание уделяют биографии и политическому опыту.

"Я даже Ваньку Урганта не представляю себе. Вот он на полном серьезе садится за стол, достает фотографию какую-нибудь смешную и показывает в Государственной думе… И они распускаются", - прокомментировал он.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. По неофициальным данным, инаугурацию назначат на 28 мая.