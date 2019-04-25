Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

Официальная программа визита лидера КНДР закончена, однако Ким Чен Ын намерен задержаться в России

Владимир Путин провёл пресс-конференцию во Владивостоке по итогам переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава нашего государства дал оценку результатам президентских выборов на Украине, а также прокомментировал негативную реакцию некоторых стран на выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Пресс-конференция состоялась после первой в истории личной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

На пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи во Владивостоке журналисты не могли не задать Владимиру Путину вопросы о ситуации вокруг западного соседа России. Подписанный накануне указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР вызвал истерику в официальном Киеве и в стане избранного президента. Такое решение Москвы назвали провокацией и новой аннексией.

"Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер. Странно, что подобного рода решение вызывает у кого-то негативную реакцию. Например, Польша уже чуть ли не 10 лет, с 2009 года выдает "карту поляка". То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия. Паспорта выдает Румыния. В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров", - сказал Путин.

Подводя итоги переговоров с Ким Чен Ыном, Владимир Путин отметил, что лидер КНДР - открытый и информированный собеседник, готовый обсуждать всю повестку дня от двухсторонних отношений до проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, разрешить которую можно только на основе международного права.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.