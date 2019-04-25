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Зеленский поспорил с еле говорившим на украинском языке Порошенко

15:45
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Президент Украины пообещал подписать закон о государственном языке, а шоумен – провести его анализ

Принятие Верховной Радой закона об украинском языке — историческое решение. Об этом заявил действующий президент страны Петр Порошенко. По его словам, над документом в течение нескольких лет велась работа.

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"Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка", - сказал глава государства. В то же время он обмолвился, что изучил украинский язык только в зрелом возрасте, передает "Газета.Ru".

Между тем победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что документ  стал "заложником политической риторики". Шоумен призвал проверить закон на соблюдение прав и интересов граждан.

"Государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - приводит его слова РИА Новости.

В четверг Рада приняла закон о государственном языке. Мова станет обязательной для врачей, госслужащих и судей, кроме того, на этот язык будет переведен документооборот.

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