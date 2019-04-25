"Не знала, что Пак из правительства": подруга Кокорина и Мамаева попала в скандал

Она отказалась от показаний о массовом избиении

В показаниях Алены Шинкаревой - свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – найдены противоречия. Фактически девушка, отдыхавшая 8 октября 2018 года с игроками, признала, что при даче показаний на предварительном следствии она ориентировалась не на свою память, а на видеозапись.

По видеосвязи из Владивостока на заседании в Пресненском суде она рассказала, что зачинщиком драки на парковке был водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. "Мы решили поехать покушать, пришла темная девушка Александра (Кокорина, - прим. ред.), сказала, что Александра назвали петухом, она выбежала из белого Mercedes. В компании стали обсуждать, что Сашу назвали петухом - да как так; мы были внутри, вышли наружу", - отметила девушка.

По ее словам, после этого ребята подошли к водителю. В какой-то момент он замахнулся, а в ответ то же самое сделал Павел Мамаев.

После этого прокурор попросила ее рассказать "алгоритм действия конфликта", передает РИА Новости. Шинкарева подчеркнула, что водитель начал уходить с места событий, но компания устремилась за ним, но при этом не бежала. Девушка добавила, что ребята хотели дать сдачи за то, что Соловчук обозвал Кокорина и толкнул его. По ее словам, после драки лицо водителя было в крови. Затем кто-то из компании проводил его до машины, но кто именно, свидетельница не вспомнила.

Также она рассказала о произошедшем в кафе, когда из-за действий футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. По ее словам, в "Кофемании" кто-то начал сравнивать "мужчину за соседним столиком" с корейским артистом PSY. Затем "прилетело нехорошее слово, ругательство". Шинкарева не вспомнила, что было дальше, но отметила, что слышала, "как просвистел мимо стул".

При этом прокурор Светлана Тарасова отметила, что в показаниях Шинкаревой есть противоречия с тем, что она говорила во время следствия. Судья зачитала ее предыдущие показания несмотря на протесты адвокатов.

"У меня есть вопросы. Как я могла логотипы на толстовках запомнить? Я не говорила "массовое избиение". И я не знала, что этот человек (Пак, - прим. ред.) из правительства", - отметила она.

Также свидетельница опровергла такую формулировку, как "явно противоправные действия", отметив, что не употребляет таких слов. По ее словам, комментарии о том, кто кому наносил удары, она давала следователю после того, как тот показал ей видео, передает MK.RU.

Шинкарева призналась, что помнит совсем немногое об обстоятельствах потасовок на парковке и в кафе. По словам свидетельницы, на допросе у следователя она в основном комментировала видео.

Допрос свидетеля длился примерно полтора часа. Фигуранты дела во время дачи показаний эмоций не проявляли. Павел Мамаев перебирал четки, а остальные изредка переговаривались. Сейчас по делу футболистов допрошено 23 свидетеля из 45 заявленных.

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина, бывшего хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и еще двоих человек обвиняют в нападении на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

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