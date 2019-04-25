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Был только Алдонин. Любимые мужчины не пришли на поминки по Началовой

16:01
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Из звезд тоже многие не пришли

24 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти певицы Юлии Началовой. Поминки перенесли на день раньше, поскольку у Веры Алдониной на этот день был запланирован школьный концерт, который нельзя было перенести. Девочка сыграла в мюзикле и спела колыбельную на английском из репертуара ее мамы. Переняла эстафету, отметила пиар-менеджер Анна Исаева.

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Поминки прошли в одном из московских ресторанов, сообщает kp.ru ("Комсомольская правда"). Пришло в несколько раз меньше людей, чем было на похоронах, всего около сотни человек. В основном, это были самые близкие люди Началовой. Из артистов приехали Лариса Долина и бывшие участники группы "Премьер-министр". Филипп Киркоров, Катя Лель, Влад Топалов, Бари Алибасов и Илона Броневицкая на сороковины не пришли.

Из любимых мужчин был только второй муж Началовой футболист Евгений Алдонин. Бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения. Первый муж Дмитрий Ланской, доведший Началову до анорексии, хоккеист Александр Фролов, судившийся с ней из-за недвижимости, и судья Вячеслав Кудря, помогавший певице выиграть спор с квартирой, на поминки не приехали.  

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. На похоронах присутствовали более 300 человек. В том числе Ланской, Алдонин и Кудря. Фролова на похоронах не было.

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