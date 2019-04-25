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Собянин открыл сезон городского велопроката

15:38
  • четверг
  • 25 апреля 2019

В 2019 году велопрокат впервые открылся в 12 районах города

В четверг в столице дан старт новому сезону городского велопроката. Впервые он заработал в районе Западное Дегунино. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, к 2024 году в каждом районе города Москвы будет прокат.

"Сегодня такая достаточно уже актуальная тема - больше 4 миллионов прокатов в год. Это уже приличный объем. В прошлом году я побывал практически во всех районах в рамках предвыборной кампании, разговаривал с жителями. Разные вопросы были и, в том числе, вопрос проката - он присутствовал практически во всех районах. В том числе и в Дегунино. И вот, пожалуйста, прокат, и еще в 11 районах Москвы. Дошли до МКАД", - приводит его слова АГН "Москва".

Кроме того, жители Западного Дегунино спросили Собянина о перспективах создания велопарковок возле социальных объектов. "Парковки можно делать там, куда люди приезжают. Самих станций везде не сделаешь, а парковки – можно", – сказал мэр.

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