Джоли завещала свои миллионы сыну, который ненавидит Питта

Усыновленный камбоджийский мальчик станет богачом

Актриса Анджелина Джоли решила завещать своему старшему сыну большую часть своего наследства. Приемного 17-летнего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта уже называют "золотым мальчиком".

"В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии", - рассказал источник Radar Online. Актриса завещала подростку продюсерскую компанию Jolie Pas, которая за последние пять лет принесла доход в 116 миллионов долларов.

По данным портала, такой поступок актрисы возмутил Брэда Питта. Во-первых, кинозвезде стало обидно за пятерых других своих детей, а во-вторых, у него с Мэддоксом сложились крайне непростые отношения. Считается, что именно старший сын стал причиной развода Джоли и Питта. Их брак развалился после того, как Питт поссорился с ребенком на борту самолета в 2016 году. Мэддокс отказывался признавать Питта своим отцом.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных и трое приемных детей. Они прожили вместе 10 лет.