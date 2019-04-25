Ким Чен Ын застеснялся при виде Путина (видео)

Лидер КНДР громко и тяжело дышал

Ким Чен разволновался в начале переговоров с Владимиром Путиным. Это видно на записи встречи, которую публикует ТВЦ.RU.

Северокорейский лидер ерзал на стуле, постоянно перебирал пальцами и взволнованно оглядывался по сторонам. Особенно примечательно дыхание Ким Чен Ына. Даже во время речи переводчика глава КНДР тяжело и громко дышал.

По мнению профайлера, эксперта по лжи и языку жестов Ильи Анищенко, такое поведение выдает очень сильный стресс. Возможно, Ким Чен Ын хотел что-то спросить, но постеснялся. Анищенко в комментарии РИА Новости отметил, что северокорейский лидер так не волновался на встрече с Дональдом Трампом. Тогда он был очень спокойным и уверенным.

Первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры двух стран беседовали около двух часов с глазу на глаз. Оба назвали переговоры содержательными и обстоятельными. Путин и Ким Чен Ын также обменялись подарками.