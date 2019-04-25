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Актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет

16:31
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Причины ее смерти не называются

Канадская актриса и модель Стефани Шерк скончалась на 38-м году жизни. Об этом в четверг сообщил ее муж мексиканский актер Демиан Бичир. По его словам, смерть наступила еще 20 апреля. Причина не раскрывается. Бичир лишь обмолвился, что Шерк "ушла тихо".

"С невыносимой болью вынужден сообщить, что не стало нашей дорогой Стефани Шерк, моей любимой и любящей жены", - приводит его слова сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

Шерк снялась во множестве фильмов и сериалов, в том числе хороре "Проклятие". У актеров не было совместных детей, однако у Бичира есть восьмилетняя дочь Гала.

Ранее сообщалось, что на 17-м году жизни умерла известная британская актриса Майя-Лесия Нэйлор, снявшаяся в "Облачном атласе".

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