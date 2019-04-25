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Пугачева взволновала всех появлением на публике в прозрачной юбке

17:12
  • четверг
  • 25 апреля 2019

В чем Примадонна встречала 70-летие

Стали известны подробности праздника в честь юбилея знаменитой певицы Аллы Пугачевой. Мероприятие прошло на Рублевке. Сотрудники СМИ на торжество не попали.

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На праздник именинница пришла в черном платье и ботфортах. В конце вечера 70-летняя Примадонна примерила подарок от дизайнера Игоря Гуляева. Это прозрачная юбка телесного цвета. Фото сам дизайнер выложил на своей странице в Instagram.

Кроме Гуляева, на своё 70-летие Алла Борисовна пригласила членов семьи, Филиппа Киркорова, певца Николая Баскова, продюсера Александра Достмана, Михаила Жванецкого с супругой Натальей, Игоря Николаева с женой Юлей Проскуряковой, пишет KP.RU. А еще певицу поздравили премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Алла Пугачева не в первый раз балует публику появлением в модной и экстравагантной одежде. Так, накануне, 24 апреля, Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram семейное фото. На нем можно увидеть Аллу Пугачеву, ее внучку Клавдию, а также саму Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

На снимке Примадонна предстала в стильном черном костюме. Волосы 70-летней артистки небрежно уложены. Естественный образ дополняют модный нюдовый макияж. Судя по подписи, кадр был сделан после концерта Аллы Борисовны в Кремле.

Это мероприятие состоялось в Кремле 17 апреля. Поздравить ее с 70-летием пришли Борис Моисеев, Анастасия Волочкова, Жасмин, Филипп Кирковов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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