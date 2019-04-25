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За попавшую в аварию МакSим попросили молиться

17:11
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Артистка не может говорить и ходить

Пиар-менеджер певицы МакSим, которую 23 апреля госпитализировали за границей после ДТП, рассказала ТВЦ.RU, как артистка себя чувствует и чем поклонники могут ей помочь. 

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Маргарита Соколова сообщила, что МакSим не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, из-за травмы подбородка она не способна говорить. Иностранные врачи делают все возможное, чтобы лечение проходило быстро и эффективно, однако чудес ждать не стоит. "Надо по крайней мере дождаться недели, будет какое-то улучшение. Так быстро ничего не может быть. Травмы так быстро не заживают. Необходимы время и терпение", - сказала Соколова ТВЦ.RU.   

По ее словам, певица не жалуется на больничные условия и обеспечена всем необходимым. "Она пока ни в чем не нуждается, ничего не нужно, спасибо!  Чем они [поклонники] могут помочь? Своей поддержкой только, своими позитивными посылами, молитвами. Это все, чем они могут нам сейчас помочь. Конечно, она очень довольна и счастлива, что ее ждут, что поклонники беспокоятся. Это ее очень поддерживает", - рассказала представитель МакSим. 

Маргарита Соколова призвала фанатов черпать информацию о МакSим только из проверенных источников и не доверять желтым СМИ, которые уже начали придумывать разные небылицы о состоянии артистки. Такие информационные вбросы Соколова назвала настоящей провокацией. 

Как сообщалось ранее, 23 апреля Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в аварию по дороге в аэропорт, откуда она собиралась улететь в Москву. Девушка получила ушибы и синяки. 25 апреля ее перевели из реанимации в обычную палату. По прогнозам врачей, МакSим останется на реабилитации до 20 мая. Представители певицы перенесли все ее концерты на конец мая и на июнь. 

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