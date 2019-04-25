Мамаев оконфузился в зале суда

Поведение футболиста разозлило даже судью

В Пресненском районном суде Москвы в четверг продолжился процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание длится уже десять день, сейчас суд допросил свидетелей со стороны защиты и самих спортсменов.

Суд не обошелся без курьеза. Примечательным стал допроса одной из участниц того злополучного утра Алены Шинкаревой. Практически на все вопросы девушка отвечала, что не помнит обстоятельств драк. В разгар ее допроса Павел Мамаев внезапно попросил сделать перерыв, пишут "Дни.ру".

— В туалет очень хочется, - откровенно признался футболист.

— Вы очень вовремя! - недовольно заметила судья, но все же объявила перерыв в заседании.