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Мамаев оконфузился в зале суда

17:40
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Поведение футболиста разозлило даже судью

В Пресненском районном суде Москвы в четверг продолжился процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание длится уже десять день, сейчас суд допросил свидетелей со стороны защиты и самих спортсменов.

Суд не обошелся без курьеза. Примечательным стал допроса одной из участниц того злополучного утра Алены Шинкаревой. Практически на все вопросы девушка отвечала, что не помнит обстоятельств драк. В разгар ее допроса Павел Мамаев внезапно попросил сделать перерыв, пишут "Дни.ру".

— В туалет очень хочется, - откровенно признался футболист.

— Вы очень вовремя! - недовольно заметила судья, но все же объявила перерыв в заседании.

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и бывшего хавбека "Краснодара" Павла Мамаева обвиняют в нападении на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

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