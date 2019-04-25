Старую визитку Путина продают за 650 тысяч рублей

Хозяйка раритета уже продала по интернету 34 вещи

24 апреля жительница Петербурга выставила на продажу старую визитку, которая, предположительно, принадлежала президенту России Владимиру Путину. Женщина запросила за раритет 650 тысяч рублей.

На сайте объявлений "Юла" опубликовали снимок белой визитной карточки, на которой указаны имя российского лидера и его бывшая должность - советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов. Эти обязанности он выполнял с мая 1990 по июнь 1991 года. На визитке можно также прочитать контактные данные организации, в которой работал Путин.

Обладательница этой визитки продала на сайте объявлений 34 товара, в том числе золотые часы (265 тысяч рублей), антикварный комод (135 тысяч) и серебряные марки (80 тысяч). В данный момент женщина собирается найти хозяев еще для 22 вещей. Среди них норковая шуба, деревянное яйцо и несколько фигурок из Японии (нэцкэ). За одну из фигурок она просит 230 тысяч рублей.

В интернете часто выставляют на продажу вещи, которые якобы принадлежали президенту России. С молотка уходили "часы Путина", "марка Путина", "машина Путина" и многое другое.