ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате стрельбы у метро в Москве погибли два человека

18:28
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Они являются гражданами России

Тела двух мужчин обнаружены у спуска на станцию метро "Новые Черемушки" в Москве. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Личности погибших установлены, говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным ТАСС, оба мужчины, погибшие в результате стрельбы у "Новых Черемушек", являются гражданами России. По предварительным данным, один мужчина застрелил другого в ходе конфликта.

Как сообщает Telegram-канал Baza, стрелявший покончил с собой. При себе у него якобы было удостоверение сотрудника The Moscow Times. Однако в редакции издания эту информацию не подтвердили, передает Агентство "Москва".

Главное сегодня
Оперативные службы на месте стрельбы у станции метро "Новые Черемушки"
Оперативные службы на месте стрельбы у станции метро "Новые Черемушки"
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.