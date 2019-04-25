В результате стрельбы у метро в Москве погибли два человека

Они являются гражданами России

Тела двух мужчин обнаружены у спуска на станцию метро "Новые Черемушки" в Москве. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Личности погибших установлены, говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным ТАСС, оба мужчины, погибшие в результате стрельбы у "Новых Черемушек", являются гражданами России. По предварительным данным, один мужчина застрелил другого в ходе конфликта.

Как сообщает Telegram-канал Baza, стрелявший покончил с собой. При себе у него якобы было удостоверение сотрудника The Moscow Times. Однако в редакции издания эту информацию не подтвердили, передает Агентство "Москва".