Заявившего о ненависти к Зеленскому Макаревича поставили на место

Музыкант огорошил всех очередным откровением

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал победу комика Владимира Зеленского на выборах президента Украины. По его словам, бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в ненависти к Зеленскому якобы объединяет один факт.

"Это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70 процентов? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?", - отметил Макаревич в своем Facebook.

Своим мнением о словах музыканта с ТВЦ.RU поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Послушаешь Макаревича, так теперь по всему миру с легкостью артисты выигрывать президентские выборы будут", - негодует общественный деятель.

По его словам, у убедительной победы Зеленского есть одна причина. "Дело в том, что прежний режим выбрал путь эскалации конфликта и воинственной риторики. Люди за пять лет просто устали от войны. А если все так просто и артистам ничего не стоит выиграть выборы, то я бы посоветовал Андрею Вадимовичу выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года и посмотреть, сколько он процентов соберет. Мне почему-то кажется, что он даже до весьма скромного результата Ксении Собчак не дотянет", - подчеркнул Манукян.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине по итогам второго тура. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.

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