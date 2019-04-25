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"Булаву прячут": Зеленский нашел злой умысел в действиях ЦИК

18:21
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Шоумен считает, что официальное оглашение результатов выборов намеренно затягивается

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины пытается избежать роспуска Верховной Рады, поэтому тянет с инаугурацией победившего на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом заявил сам шоумен.

Зеленский пожаловался, что полномочий у него пока нет. "Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Во втором туре президентских выборов Зеленский получил 73,22% голосов, а его оппонент Петр Порошенко - 24,45%. В четверг президент России Владимир Путин назвал победу Владимира Зеленского свидетельством полного провала политики действующего украинского лидера.

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