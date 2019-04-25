Путин расскажет Китаю о своем видении партнерства в Евразии

Президент прилетел в Пекин на форум "Один пояс - один путь"

Владимир Путин прибыл в Пекин. Глава российского государства примет участие в Международном форуме "Один пояс - один путь". Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Инициатива Китайской народной республики, которую активно поддержала наша страна, предусматривает развитие сухопутных и морских связей между странами Евразии, и на этой основе - формирование новой модели международного экономического партнёрства.

Визит Президента продлится два дня. Владимир Путин также проведёт в Пекине двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и прибывшими на форум лидерами ряда стран.