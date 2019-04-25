В Москве создана одна из крупнейших в мире система проката велосипедов

Московский велопрокат к 2024 году должен прийти в каждый район столицы

В столице в четверг открыли велосезон. Из-за большой популярности двухколесного транспорта среди москвичей сеть пунктов городского проката существенно расширили. В этом году станции аренды появились еще в 12 районах. Увеличили и количество велосипедов, причем не только обычных, но и электрических. А вот тарифы остались прежними.

Выйти из метро и пересесть на велосипед. О такой транспортной инфраструктуре в Западном Дегунино еще пару лет назад даже и не мечтали. В четверг рядом с новой станцией подземки появился прокат. Транспортная инфраструктура в районе стала еще более развитой. Желающих воспользоваться услугой велопаркинга уже достаточно, передает "ТВ Центр".

Уже в первых день на велопаркинге - очередь. Сергей Собянин поздравил лично тех, кто так давно ждал развитие самого экологичного вида транспорта в своем районе.

"В 2013-м году я был в Дегунино, никому и в голову не приходило попросить меня открыть здесь велопарковку, вообще такой темы в городе не было. А сегодня это уже такая достаточно актуальная тема, больше четырех миллионов прокатов в год. Это такой уже довольно приличный объем", - рассказал Собянин.

Еще 100 новых станций проката и тысяча велосипедов. Марьино, Очаково-Матвеевское, Лефортово, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Братеево, Щукино, Дмитровский, Алтуфьевский, Капотня. Жители этих районов вслед за Западным Дегунино совсем скоро оценят комфорт самого экологичного транспорта. Теперь велопрогулки можно устраивать в собственном районе, не выезжая в центр.

При этом в новом сезоне тарифы останутся прежними. Цены на велопрокат повышаться не будут. За 6 лет московский велопрокат стал одним из крупнейших в мире. Если в 2013 году велосипед на прокат брали всего лишь несколько тысяч жителей мегаполиса, то сегодня желающих пересесть на двухколесный транспорт уже почти пять миллионов.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Станислав Ильин, Андрей Булычев, "ТВ Центр".