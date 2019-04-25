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Владимир Зеленский в соцсетях стал Володимиром Зеленським

19:59
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Шоумен поменял имя в Facebook после закона об украинском языке

Скандальный закон об исключительности украинского языка в четверг был одобрен Верховной Радой. Отныне общение по-украински для граждан станет обязательным абсолютно во всех сферах жизни. Нарушения будут отслеживать инспекторы. Изменения вступят в силу, как только документ подпишет глава государства, что он обещал сделать без промедлений. А вот избранный президент Владимир Зеленский намерен направить закон для проверки на соответствие Конституции.

В Раде редкое единодушие. За дискриминационный закон об исключительном использовании украинского языка проголосовали 278 депутатов. И только 38 против. И ничего, что добрая половина украинских политиков сами едва говорят на мове, а национальный гимн в их исполнении зал поет явно не хором. Главное, быть в модном нынче на Украине националистическом тренде, передает "ТВ Центр".

В том или ином виде закон об украинском языке как государственном пытались протащить через Раду последние 5 лет. В ходе принятия последнего варианта  было внесено свыше двух тысяч поправок. Что свидетельствует о том, что документ абсолютно сырой и более чем спорный. Но Петр Порошенко, пока еще имея в парламенте поддержку большинства, все-таки убедил депутатов под занавес своего президентства принять закон. И сделал это неспроста. Он не намерен уходить из большой политики, а чтобы остаться, ему нужна поддержка националистов.

Одновременно он подложил свинью Владимиру Зеленскому. Еще неизвестно, кому в итоге придется подписывать принятый документ. Порошенко уверяет, что это сделает он. Но экс-кандидат в президенты и депутат Рады Александр Вилкул уже после голосования заявил, что он подал в парламент проект постановления, которое блокирует подписание закона о языке. И Рада обязана его рассмотреть. И кто его знает, насколько еще затянутся споры.

Владимир Зеленский ранее был известен своей толерантностью к русскому языку. Но после инаугурации ему придется принимать какие-то волевые решения относительно этого закона. На своей официальной странице в соцсетях Зеленский в четверг сменил имя с русского написания на украинское. И весьма витиевато объяснил свою позицию относительно мовы.

"Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его применения. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путём создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - заявил Зеленский.

Новый закон предполагает, что украинский язык в обязательном порядке подлежит использованию во всех публичных сферах: в книгах и на телевидении, в судах и в органах государственной власти, в школах и больницах. То есть пациенту, попросившему о медицинской помощи на русском, видимо, могут в ней отказать.

"По своей сути, он является законом о принудительной украинизации. Фактически тотальной. Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубляет раскол украинского общества, еще больше отдалит перспективы урегулирования переживаемого Украиной кризиса", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Штрафовать за незнание госязыка пока не будут, эта норма закона вступит в силу позже. Но вот за тем, чтобы на всячески искореняемом русском граждане говорили только на кухнях, будут тщательно следить специальные языковые комиссии. Петр Порошенко на голубом глазу уверяет - никакой дискриминации.

"Уважение к правам людей, которые говорят на русском и других языках - это тоже важно. Это европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это право никоим образом не посягает", - заявил глава государства.

На этой карте мира фиолетовым цветом обозначены страны, в которых несколько официальных языков. И без перечисления названий видно -это несколько десятков государств. Права нацменьшинств уважают даже в странах третьего мира. На Украине, кстати, кроме русскоязычных проживают немало этнических венгров, поляков, румын. Новый закон бьет и по ним тоже. Будапешт совсем недавно уже конфликтовал с Киевом по поводу притеснения венгров. Запад пока молчит относительно прав русскоязычного населения. Но ведь Венгрия - член Евросоюза. Учитывая это, реакция Европы, всегда попустительствующей  беззакониям Порошенко, может оказаться весьма интересной.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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