Захарова предложила пугающему авианосцами послу США подучить историю

Дипломат напомнила, что Россия не раз сталкивалась с угрозами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила послу США Джону Хантсману, который ранее намекнул на то, что американские авианосцы в Средиземном море демонстрируют Москве необходимость "прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру". По ее словам, Россия за многовековую историю не раз сталкивалась с угрозами. В итоге она на деле доказывала их несостоятельность.

"Я хотела бы напомнить господину послу, что Россия на протяжении всей своей многовековой истории неоднократно сталкивалась с подобными угрозами, которые выдавались за рекомендации, и на деле неоднократно доказывала их несостоятельность", - отметила Захарова.

По ее словам, язык угроз и санкций стал в последнее время визитной карточкой Госдепа США. "Я думаю, что надо просто хорошо учить историю. Это позволит избегать непростительных для дипломата ошибок", - подчеркнула она.

Как передает ТАСС, официальный представитель МИД отметила, что русской армии удавалось с успехом "остудить и имперские амбиции Наполеона". Также Россия справлялась и с притязаниями других западных соседей, таких как Карл XII. Его кампания "по мнению историков, закончилась стыдом и позором шведов".

Захарова указала на то, что посол сделал соответствующее заявление в конце апреля. В связи с этим она напомнила, что в начале мая у России есть хорошая традиция. 9 мая россияне отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат подчеркнула, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме "агрессоров гитлеровской коалиции".

"Это была война освободительная, антифашистская уже в глобальном масштабе. Возможно, посол хочет, чтобы у нас появился еще какой-нибудь праздник, который мы захотим отмечать, но, честно говоря, у нас пока в планах такого не было", - пошутила она.

Ранее американский посол Джон Хантсман пригрозил Москве авианосной группировкой военно-морских сил США в Средиземном море. По его словам, корабли являются своеобразным сигналом для России. В случае, если она действительно стремится к улучшению двухсторонних отношений, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру. В МИД России заявление дипломата восприняли с недоумением.