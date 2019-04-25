Макрон обратился к нации

Не обошлось и без громких заявлений относительно Шенгенской зоны

В четверг Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации по итогам больших национальных дебатов. Сделать это он планировал ещё 15 апреля. Но тогда помешал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пытаясь восстановить стремительно падающий рейтинг, президент Франции заверил граждан, что перемены к лучшему не заставят себя ждать. Правда, тут же оговорился: начатые преобразования в стране, многие из которых вызвали массовые протесты, он намерен продолжить.

Самая важная речь в карьере. Обращение, которого ждет вся страна. Момент истины. Французские СМИ для этого выступления Эммануэля Макрона эпитетов не жалели. После пяти месяцев протестов "желтых жилетов" он, наконец, готов представить план реформ, передает "ТВ Центр". Но начинает не с обещаний. С требований.

На столе увесистая папка с тезисами. Макрон три месяца проводил встречи с региональными властями. Несколько недель вел консультации с министрами. И вот, кажется, настало время конкретных решений. Но их у президента пока, похоже, по-прежнему нет.

Даже по самому болезненному для страны вопросу налоговой реформы. Одно понятно: налог на роскошь, возврата которого требовали "желтые жилеты", вводить не будут.

"Я повсюду слышу, что отмена налога на роскошь - социальная несправедливость. Но это неправда. Для чего мы отменили этот налог? Для того, чтобы привлечь инвестиции в экономику. Это отнюдь не подарок богатым, это производственная реформа", - заявил Макрон.

Макрон обещает: в будущем существенно снизит подоходный налог для среднего класса. Но когда, для кого и на сколько - так и не ясно. Тут, подмечают журналисты, сказать гораздо легче, чем сделать.

"Все ждали от него обещания снизить налоги. Но сделать это чрезвычайно сложно. Ведь нужно пополнять бюджет. Кроме того, есть европейские требования. Держаться в рамках трехпроцентного дефицита бюджета. Это довольно строгое правило", - отметил обозреватель газеты "Фигаро" Арно Бенедетти.

И в Брюсселе вольного обращения с ним точно не простят. А ведь Макрон так мечтает стать лидером новой Единой Европы. И даже обещает решить ее главную проблему: миграционный кризис. Для чего намерен уговорить соседей укрепить границы и создать единый механизм интеграции беженцев. Впрочем, тут, подмечают журналисты, ничего нового. Эти меры в Брюсселе пытались согласовать уже не раз. А воз и ныне там. Буксует, похоже, и административная реформа. Ее должны были подготовить еще зимой. Но теперь представят её не раньше чем через месяц.

"Нас обвиняли в том, что наша политика холодная, отстраненная, ведется из Парижа. Это во многом справедливо, надо смотреть правде в глаза. Потому я предлагаю новый проект децентрализации власти. Прошу правительство представить план по реформированию нашей административной системы в ближайший месяц", - сказал президент Франции.

Макрон, правда, заявил, что намерен сократить число депутатов в парламенте. Передать часть полномочий мэриям. И главное - ужесточить отбор на госслужбу. В ответ в зале - сдержанный смех. Франция не забыла о деле Беналлы: рейтинг президента до сих пор не оправился от скандала с бывшим шефом службы безопасности.

И эта пресс-конференция, без сомнения, очередная попытка его восстановить. Но вопросов у французов пока осталось больше, чем полученных в четверг ответов. И их, вероятно, потребуют от хозяина Елисейского дворца. Причем, не в самой вежливой форме. Очередную акцию протеста "желтых жилетов" никто не отменял.

Екатерина Высркребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.