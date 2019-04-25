Георгиевская ленточка: история возникновения и что означает

Как правильно ее носить?

В четверг в преддверии 9 мая по всей России стартовала акция "Георгиевская ленточка". На улицах тысячи волонтеров раздают всем желающим один из главных символов Победы, рассказывают о его истории и значении.

Символ героизма, доблести и чести. Его раздают во Владивостоке, Хабаровске, Чите. В Екатеринбурге волонтеры бережно складывают ленточки и каждому рассказывают об истории возникновения акции. Впервые такое сочетание цветов использовали в ордене Святого Георгия еще в царской России, а затем в советской армии в гвардейской ленте и Ордене славы, передает "ТВ Центр".

В центре Симферополя со сцены звучат песни военных лет, школьники рисуют картины, посвященные великой Победе. У всех, кто сегодня пришел сюда, на груди Георгиевская лента. Организаторы акции разработали специальные памятки с рекомендациями.

Волонтеры не просто раздают ленточки прохожим, но и объясняют, как правильно их носить. Их нужно носить ближе к сердцу. Не стоит их вешать на штаны, на сумки, некоторые делают шнурки и косички - такого не нужно делать, это неуважение к памяти.

На Зубовском бульваре в Москве можно не только получить ленточку, но и ознакомиться с интерактивной выставкой. У каждой фотографии свой голос. Истории героев, запечатленных на этих снимках, озвучили известные музыканты, актеры и ведущие. Запись можно прослушать, считав QR-код с помощью телефона.

Скачать специальное приложение помогут волонтеры. В акции участвуют сотни добровольческих организаций по всей стране. Но главная движущая сила - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

"В этом году мы подготовили свыше 30 тысяч волонтеров, они с 25 апреля по 9 мая будут раздавать в оживленных местах георгиевские ленты. Причем, стоит отметить, что это не только региональные центры, не только крупные города, но также малые города и села", - рассказала руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Точные адреса и время проведения акции можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф .

Виктор Прокушев, Никита Васильев, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".