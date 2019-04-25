В МИД назвали встречу Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок США

В четверг во Владивостоке завершились переговоры лидеров России и Северной Кореи

Первую половину четверга президент России Владимир Путин провел во Владивостоке, где встретился с председателем Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ыном. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала состоявшийся саммит Москвы и Пхеньяна.

"Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений", — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидеры двух стран беседовали около двух часов с глазу на глаз. Путин и Ким Чен Ын назвали переговоры содержательными и обстоятельными. Президент России отметил вклад главы КНДР в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

В феврале северокорейский лидер провел двухдневные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые завершились провалом. Стороны отказались не только от подписания какого-либо совместного заявления, но и от прощального обеда.

Ким Чен Ын руководит КНДР с 2011 года. До 25 апреля он ни разу не встречался с российским лидером.