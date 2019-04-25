ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД назвали встречу Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок США

20:40
  • четверг
  • 25 апреля 2019

В четверг во Владивостоке завершились переговоры лидеров России и Северной Кореи

Первую половину четверга президент России Владимир Путин провел во Владивостоке, где встретился с председателем Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ыном. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала состоявшийся саммит Москвы и Пхеньяна.

Ким Чен Ын застеснялся при виде Путина (видео)
Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

"Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений", — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидеры двух стран беседовали около двух часов с глазу на глаз. Путин и Ким Чен Ын  назвали переговоры содержательными и обстоятельными. Президент России отметил вклад главы КНДР в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

В феврале северокорейский лидер провел двухдневные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые завершились провалом. Стороны отказались не только от подписания какого-либо совместного заявления, но и от прощального обеда.

Ким Чен Ын руководит КНДР с 2011 года. До 25 апреля он ни разу не встречался с российским лидером.

Главное сегодня
Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.