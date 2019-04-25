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Подробности смертельной перестрелки у метро в Москве

20:58
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Что произошло возле станции "Новые Черемушки"

Сотрудники полиции разыскивают еще двух вероятных участников конфликта у метро "Новые Черемушки" в Москве. Это подозрительный мужчина и рыжеволосая женщина.

О произошедшем рассказали работники парка, в котором произошла стрельба. По их словам, в какой-то момент к ним подбежала женщина и попросила вызвать скорую. По ее словам, она шли мимо и увидела на асфальте тела.

Скорая была вызвана к месту происшествия. Мужчины бросились на место ЧП. Когда они подбегали к месту происшествия, то увидели убегавшего мужчину. При этом рассмотреть его они не смогли, так как были потрясены увиденным, передает MK.RU.

Кроме того, они отметили, что возле окровавленного мужчины лежал револьвер. На месте происшествия они не увидели ни записок, ни других подозрительных предметов , кроме телефона Samsung. Он, возможно, принадлежал кому-то из убитых.

До этого отмечалось, что у одного из погибших обнаружили журналистское удостоверение на имя Гумбатова Вагифа Магомедовича. Тем не менее, документ, вероятно, является поддельным.

Ранее стало известно о стрельбе у спуска на станцию метро "Новые Черемушки". В результате погибли двое. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Вероятная причина произошедшего – ссора. Один из мужчин убил своего обидчика, а затем покончил с собой.

Telegram-канал Baza сообщал, что при себе у стрелявшего якобы было удостоверение сотрудника The Moscow Times. Но в редакции издания эту информацию не подтвердили.

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