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Горбачева экстренно госпитализировали

21:46
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Политик не смог посетить ММКФ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице. Как рассказал сорежиссер документального фильма "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер, политик "не очень хорошо себя чувствует".

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Таким образом, бывший советский лидер не смог посетить премьеру картины на Московском международном кинофестивале. "Врачи не разрешили ему приехать", - сказал Сингер.

Фильм Вернера Херцога и Андре Сингера закрывает фестиваль, передает ТАСС. В нем Хергоц выступил в роли интервьюера и общался с Горбачевым на различные темы.

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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
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