Горбачева экстренно госпитализировали

Политик не смог посетить ММКФ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице. Как рассказал сорежиссер документального фильма "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер, политик "не очень хорошо себя чувствует".

Таким образом, бывший советский лидер не смог посетить премьеру картины на Московском международном кинофестивале. "Врачи не разрешили ему приехать", - сказал Сингер.

Фильм Вернера Херцога и Андре Сингера закрывает фестиваль, передает ТАСС. В нем Хергоц выступил в роли интервьюера и общался с Горбачевым на различные темы.