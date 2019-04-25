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Названа судьбоносная дата в деле Кокорина и Мамаева

22:49
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Для футболистов попросят наказание

6 мая гособвинение рассчитывает назвать наказание, которое считает справедливым для футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Их обвиняют в побоях и хулиганстве.

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В этот день планируется начать прения сторон. Первой выступит прокурор Светлана Тарасова, сообщает ТАСС.

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина, бывшего хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, а также еще двух человек обвиняют в нападении на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Инциденты произошли 8 октября прошлого года. Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

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