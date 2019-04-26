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"Фантастический пиар": эксперт оценил визит Ким Чен Ына в Россию

09:49
  • пятница
  • 26 апреля 2019

"Ужасный ребенок" Ким Чен Ын оказался переговорщиком, сказал Алексей Маслов

В эфире программы "События 25-й час" обсудили визит Ким Чен Ына в Россию. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

"Дипломатическая блокада прорвана. Уже началась оживленная дипломатия с северокорейским лидером", - заявил Фролов. Эксперт в ответ не согласился, что "дипломатическая блокада" вообще была.

"Просто был вот этот "ужасный ребенок" Ким Чен Ын, никто не знал, как он себя поведет. То ли он людей из огнемета сжигает, то ли собаками травит. А тут оказалось, что антисеверокорейская пропаганда. Что Ким переговорный, что с ним можно говорить. Может, и неприятный собеседник, жесткий, но с ним можно говорить. Он улыбается, у него красивая жена и прекрасно подготовленная сестра. И, самое главное, он готов к переговорам. Из всей этой ситуации Ким сделал себе и своей стране фантастический пиар", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маслова смотрите в видео.

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