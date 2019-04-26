Путин в Пекине предложил бороться с односторонними санкциями

Только сообща можно противостоять экономическим вызовам, уверен президент

Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе принципа равноправия. Об этом заявил Владимир Путин на открытии в КНР международного форума "Один пояс, один путь".

Так называется глобальный международный проект, инициированный Китаем для снижения торговых барьеров и создания новых транспортных коридоров, связывающих страны Центральной Азии, Европы и Африки. Обсудить перспективы сотрудничества в Пекин прибыли главы десятков государств, а также руководители международных организаций, сообщает "ТВ Центр". Как отметил Владимир Путин, концепция программы "Один пояс, один путь" совпадает с задачами других интеграционных объединений, в том числе Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

"Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны", - сказал он.

В рамках развития концепции "Один пояс, один путь" КНР уже подписала соглашения со 124 государствами, расположенными на пути евразийских маршрутов. Взаимодействие с Китаем в этом направлении является частью реализации инициативы Владимира Путина о строительстве Большого Евразийского партнерства с участием ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и других государств Азии и Европы.

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