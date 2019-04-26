Небензя объяснил ООН цели указа о паспортах для беженцев с Донбасса

Россия хочет спасти людей от невыносимых жизненных условий на Украине, сказал постпред нашей страны

В Нью-Йорке прошло внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Его созвала Украина, чтобы обсудить решение Москвы об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ряда областей Донбасса. Постпреды западных стран раскритиковали гуманитарные действия Кремля, усмотрев в них угрозу Минским соглашениям и даже попытку подорвать украинский суверенитет. Россия не делает жителей Донбасса российскими гражданами насильно, ответил наш постпред Василий Небензя.

То, что дискуссия предстоит жаркая, было понятно задолго до начала внепланового заседания Совета Безопасности ООН. Указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, подписанный накануне Владимиром Путиным, сразу вызвал волну критики не только со стороны официального Киева, но и его западных партнёров. Правда, началась встреча в Нью-Йорке не с обсуждения так сильно волнующего Киев вопроса, а с отчёта ООН и ОБСЕ по тяжёлой гуманитарной ситуации и проблемами в области безопасности на юго-востоке Украины. Но вскоре в адрес Москвы посыпались обвинения.

Заявления о мифической российской агрессии на юго-востоке Украины непрерывно звучат на протяжении последних пяти лет. Ни одного убедительного доказательства за всё это время так и не было предъявлено. Но представители Запада с завидным упорством и словно под копирку твердят одно и то же.

"Франция осуждает провокационное решение, принятое сразу после выборов нового президента на Украине, которое касается населения на востоке Украины. Это откровенное несоблюдение принятых ранее обязательств и нарушение украинского суверенитета, как во время псевдовыборов в Донбассе 11 ноября. Гуманитарные доводы, приведённые российской стороной, не имеют никакой силы", - сказал постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Франсуа Делатр.

Упрощённая процедура предусматривает получение паспорта без обязательного экзамена и без условия проживания в России более пяти лет, как это было раньше. Принимать заявления будут доверенные лица в ДНР и ЛНР, а рассматривать - в Ростовской области. Как обещают, вся процедура займёт не более трёх месяцев. Отвечая на выпады оппонентов, постпреду нашей страны при ООН пришлось терпеливо разъяснять: у России нет желания создавать проблемы украинским властям, но ситуация с гражданскими правами и свободами в Донбассе уже перешла все границы. Даже на минувших президентских выборах жителей самопровозглашённых республик лишили права голоса.

"Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся. Мы лишь предоставляем такую возможность и значительно облегчаем этот процесс", - заявил Василий Небензя.

Основной упор критики российского указа делают на то, что он якобы серьёзно затормозит минский процесс и приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости на юго-востоке Украины. Хотя именно Киев игнорирует все ранее достигнутые договорённости. Обстрелы Донбасса продолжаются, несмотря на многочисленные соглашения о перемирии. Только по официальным данным ООН, за время конфликта погибли 13 тысяч человек.

Оксана Фомичева, Филипп Швырёв. "ТВ Центр".