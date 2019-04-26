В Нижегородской области введен режим ЧС из-за пожаров

Сложная обстановка сохраняется также в Забайкальском крае

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен в Нижегородской области. Там зафиксировано около 500 очагов возгораний, передает "ТВ Центр".

Накануне пламя вплотную подошло к двум населенным пунктам. И только после того, как в ликвидации был задействован вертолет Ми-8, он сбросил 75 тонн воды, огонь удалось остановить. Пострадавших нет.

В Новосибирской области ситуацию с пожарами осложняет ветреная погода. Огонь быстро распространяется на расстояния в несколько километров. За сутки зафиксировано 359 новых очагов - это рекордное число с начала сезона.

По-прежнему самая сложная обстановка - в Забайкалье, где сгорели десятки домов. Сейчас там составляют списки для выплаты компенсаций. Размеры пособий от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от нанесенного ущерба. И до 400 тысяч за причиненный вред здоровью. Строительство нового жилья для погорельцев по указанию президента должно быть закончено к середине октября.