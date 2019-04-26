ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нижегородской области введен режим ЧС из-за пожаров

09:00
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Сложная обстановка сохраняется также в Забайкальском крае

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен в Нижегородской области. Там зафиксировано около 500 очагов возгораний, передает "ТВ Центр".

Накануне пламя вплотную подошло к  двум населенным пунктам. И только после того, как в ликвидации  был задействован вертолет Ми-8, он сбросил 75 тонн воды, огонь удалось остановить. Пострадавших нет.

В Новосибирской области ситуацию с пожарами осложняет ветреная погода. Огонь быстро распространяется на расстояния в несколько километров. За сутки зафиксировано 359 новых очагов - это рекордное число с начала сезона.

По-прежнему самая сложная обстановка - в Забайкалье, где сгорели десятки  домов. Сейчас там составляют списки  для выплаты компенсаций.  Размеры пособий  от 10 до 100 тысяч рублей в  зависимости от  нанесенного ущерба. И до 400 тысяч за причиненный вред здоровью. Строительство нового жилья для погорельцев по указанию президента должно быть закончено  к середине октября.

Читайте также:
Новости по теме
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.