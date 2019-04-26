"Кровавая бойня": жертвами ударов США по Ракке стали 1600 человек

Сирийский город был уничтожен в результате хаотичных бомбардировок коалиции

В сирийском городе Ракка от ударов западной коалиции во главе с США погибли более 1600 человек. Такие данные опубликовала международная правозащитная организация Amnesty International по итогам независимого расследования.

Авторы документа утверждают, что воздушные бомбардировки проводились без разведки, удары фактически были хаотичными. В результате город был уничтожен. Параллельно опубликован и доклад американских военных. Они подтверждают свою причастность к гибели мирных жителей. Но указанные в документе цифры оказались существенно меньше. За время проведения двух операций - в Сирии и Ираке - по вине США и их союзников погибли якобы не более 1300 человек. Власти Сирии с этими данными тоже не согласны - в заявлении, направленном в ООН, действия коалиции в Ракке они назвали " кровавой бойней" и "геноцидом против сирийского народа".

Несмотря на это, арабская республика возвращается к мирной жизни - в том числе благодаря помощи, которую оказывает Россия. Многие сирийцы теперь свое будущее связывают именно с нашей страной и активно изучают русский язык. Подробнее об этом смотрите в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.