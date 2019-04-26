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Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

08:27
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Лидер КНДР отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось

Ким Чен Ын в пятницу завершает свой визит в Россию. Утром лидер КНДР возложил венок к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.

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Перед приездом главы Северной Кореи с одного из кораблей дали приветственный залп. Военный оркестр сыграл гимн России, а в завершении исполнил мелодию народной корейской песни "Ариран". После церемонии лидер КНДР сел в свой черный лимузин и отправился в один из ресторанов приморской столицы на встречу с губернатором региона, передает "ТВ Центр".

В пятницу северокорейский лидер отбывает на родину. Бронепоезд, как сообщается, уже подогнали на вокзал. В России глава КНДР находится со среды, а накануне во Владивостоке состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер покинет Россию 27 апреля.

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