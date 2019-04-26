Упустившего власть Порошенко назвали безногой уткой

Время Порошенко прошло

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко не будет перед своим уходом с поста принимать какие-либо неприятные решения.

Все ветви власти понимают, что Порошенко уже даже не "хромая утка" (так в США называют президента, который вскоре покинет пост – прим. ред.), а утка без ног, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский.

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому придется исправлять "одиозные решения" Порошенко, передает "Газета.Ru". Однако поменять всех политиков, вставляющих палки в колеса, новому лидеру удастся не сразу.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. По неофициальным данным, инаугурацию назначат на 28 мая.

Новоизбранный президент пообещал вернуть Крым и Донбасс, все лица, допустившие потерю территорий, будут наказаны. Также Зеленский намерен прекратить войну на юго-востоке страны и потребовать с России компенсаций.

Несколькими днями ранее Зеленский раскритиковал принятый Владимиром Путиным закон о выдаче российских паспортах Донбассу. А накануне сменил свое имя в Facebook с Владимира Зеленского на Володимир Зеленський. Это связано с законом о государственном языке.