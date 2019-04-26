Началова перед смертью не могла спать

О последних месяцах жизни Юлии рассказала ее подруга

Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы. Звездный модельер регулярно подбирала наряды для исполнительницы.

"Заряжала всех позитивом и прекрасным настроением. Я до сих пор не верю, что так произошло. Она очень любила жизнь и не собиралась умирать", - отметила дизайнер.

Аника считает, что Юлия скрывала свои болячки и не хотела нагружать близких свалившимися на нее проблемами. Но вскоре всем стало очевидно, что у певицы целый букет серьезных заболеваний, причиняющих немало страданий.

"Юля, например, жаловалась, что не может ходить на каблуках. Мы ей подобрали удобную обувь, которая доставляла минимум дискомфорта", - вспомнила Керимова.

По словам модельера, Началова подорвала здоровье слишком большими нагрузками. В последнее время Юлия себя не берегла, работала практически круглосуточно, передает "Дни.ру".

"Было много съемок – она спала по несколько часов в сутки, хотя знала, что со здоровьем проблемы, и нужно больше отдыхать", - призналась Аника, добавив, что не сомневается: подруга теперь в раю, где нет ни болезней, ни долгов, ни горя.

Сейчас Керимова следит за жизнью 12-летней дочери Началовой и Алдонина Верой. "У Верочки отличный папа. Она всегда может рассчитывать и на мою помощь", - заявила дизайнер.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.